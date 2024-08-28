きょうのＮＹ為替市場はドル買いが強まる中、ドル円は一時１４５円台に上昇する場面が見られた。しかし、１４５円台に入るとオプション絡みの防戦売りも観測される中で、上値を抑えられている。前日は１４３円台前半まで下落していたが、ドル円は激しい上下動が続いている。特に材料はなく、月末のフローに伴うドル買いと見られているようだ。 ストラテジストからは、ここ数日のドルは急速に下落していたので、いくら