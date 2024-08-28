米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－84.6万（4億2518万） ガソリン－220.3万（2億1839万） 留出油 ＋27.5万（1億2309万） （クッシング地区） 原油－66.8万（2754万） ＊（）は在庫総量