28日午後11時30分、岩手県と気象台は、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、金ケ崎町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・花巻市・北上市・遠野市・奥州市・金ケ崎町