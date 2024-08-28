【MLB】ドジャース2-3オリオールズ（8月27日（日本時間8月28日））【映像】鉄人・大谷、衝撃の“初球打ち”8月27日（日本時間8月28日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が死球の影響を感じさせない“初球打ち”を披露し、野球ファンの間で注目を集めている。この試合の1回裏に迎えた大谷