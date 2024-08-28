愛知県蒲郡市竹谷町の民家に土砂が流れ込み一家5人が生き埋めとなった土砂災害で、同市は28日、安否不明だった2人のうち30代の男性が新たに救助されたことを明らかにした。男性は意識がなく、呼吸もしていない状態で発見され、病院に搬送されたという。【写真】家族5人が生き埋めとなった土砂崩れの現場5人のうち4人が救助され、70代女性の死亡が確認された。70代男性の安否はまだ分かっておらず、消防や自衛隊が救助活動を続