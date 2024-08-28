【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■PROTOSTAR、LEGIT、JAXX/JAXXの魅力を存分に楽しめる、待望のユニット別ライブ！ ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。 歌い手出身の3人からなる新人アイドル「PROTOSTAR」（プロトスター）高いダンスパフォーマンス力を持つ実力派アイドル「LEGIT」（レジット）強い絆で結ばれたバンドアイドル「JAXX/JAXX」（ジャックジャッ