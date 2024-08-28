【北京、ワシントン共同】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）と中国の王毅外相は28日まで2日間にわたり北京で戦略対話を開き、米中首脳による電話会談を数週間以内に開催する計画について協議した。ホワイトハウスが発表した。中国外務省も首脳対話を「近い将来」実施する方向で調整したと明らかにした。中国外務省によると、王氏は「ここ数年、両国関係は曲折に満ちていた」と指摘し、米中の衝突を回避するべき