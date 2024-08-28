「ロッテ４−３西武」（２８日、ＺＯＺＯマリスタジアム）ロッテは今季６度目のサヨナラ勝利で、開幕から同一カード１６連勝とした。打線は３−３の延長十二回２死一、三塁から西武・ボーの暴投を誘い粘り勝ち。吉井理人監督は「藤原も追い込まれてしっかりヒット打てて、藤岡がしっかりつないでくれた。最後はラッキーというか、向こうのミスなのでなんとも言えないですけど、勝てて良かった」と振り返った。初回から３点ビ