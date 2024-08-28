女子プロレス「スターダム」のワールド王者・刀羅ナツコ（３３）が、中野たむとの王座戦（３１日、武蔵野の森総合スポーツプラザ）へ黄信号だ。２８日の新宿フェイス大会でフューチャー王者の吏南と組み、中野、フューチャー王座の挑戦者・妃南組とダブル前哨戦で激突。対峙するなり、刀羅は中野と強烈なエルボー合戦で一進一退の攻防を展開した。さらに昨年１０月のワールド王座戦で刀羅が破壊し、４か月間の欠場に追い込ん