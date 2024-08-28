ボートレースまるがめのＳＧ「第７０回ボートレースメモリアル」は２８日、予選２日目が行われた。浜野谷憲吾（５０＝東京）が２日目７Ｒも４コースから３着を確保。初戦こそ５着も初日後半にイン逃げを決めてリズムアップ。好調キープで予選を折り返す。ボートレースまるがめの所在地・香川県丸亀市は連日の気温３０度超え。ピット内も猛暑に見舞われている。そんな中、選手たちの人気スポットとなっているのが、冷風機の前