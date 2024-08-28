【モデルプレス＝2024/08/28】赤坂アカ×横槍メンゴによる人気漫画「【推しの子】」の舞台化が決定。「演劇【推しの子】2.5次元舞台編」が12月13日〜22日に東京・シアターHにて、12月26日〜29日に大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティにて上演される。【写真】舞台【推しの子】出演者たち、劇中劇「東京ブレイド」で雰囲気ガラリ◆【推しの子】舞台化決定原作は、2020年4月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載され、「ヤンジ