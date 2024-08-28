女優の桜井日奈子が２８日に自身のＳＮＳを更新し。出演番組のオフショットを披露した。２９日放送のテレビ東京「タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって！」（木曜・後６時２５分）に出演する桜井。インスタグラムで「今回は、昔懐かしい、デカ盛りレトログルメスペシャルですって！ごはんが一番テンション上がるよねぇ、心踊っちゃうよねぇ、心躍りすぎて、ワイプの顔怖い時あるもん私、目ん玉飛び出てる桜井と共に、＃