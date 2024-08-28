漫画『【推しの子】』が舞台化されることが決定した。『演劇【推しの子】2.5次元舞台編』として、東京公演がシアターHで12月13日〜22日、大阪公演が梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティで12月26日〜29日に上演される。あわせてキャスト・スタッフ情報が公開され、アクア役を小宮璃央が務める。【写真】有馬かな＆黒川あかね激似！舞台『推しの子』東京ブレイドのビジュアル『演劇【推しの子】』は、原作漫画の第5章「2.5次元