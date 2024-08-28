女子ゴルフの菅沼菜々が２８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。出場が叶わないソニー日本女子プロゴルフ選手権（９月５日開幕、沖縄県かねひで喜瀬）への思いをつづった。「今年の選手権は沖縄県での開催です。私は広場恐怖症が治っていないので出場が叶いません。ですが、ＪＬＰＧＡさんが私の分まで選手権限定タオルを発売してくれることになりました。現地とオンラインショップで購入できます。ぜひ私の沖縄に行きたい気