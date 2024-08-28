２８日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」で「コロナ対策いまだに現役バリバリの現場があっても従わざるを得ない説」が放送された。新型コロナウイルスが蔓延していたころに当たり前だったアルコール手洗い、マスク、フェイスシールド、アクリル板、検温、ソーシャルディスタンス、ＰＣＲ検査…。ロケ先がいまだに「コロナ現役バリバリ」な対策をしていたら、芸人がどう反応するかをドッキリで検証した。スピードワゴン井戸田