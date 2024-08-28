「中日１−２広島」（２８日、バンテリンドーム）首位・広島が中日との接戦を制し、バンテリンでの連敗を「５」で止めた。１点ビハインドの四回に坂倉が決勝の２点適時打。先発の床田は７回１／３を７安打１失点で昨年の自己最多に並ぶ１１勝目をマークした。以下、新井貴浩監督（４７）の主な一問一答。−先発の床田が好投で１１勝目。「ナイスピッチング。今日も言うことないです。本当粘って、ナイスピッチングだった」