強力な台風10号の影響でプロ野球、特にセ・リーグ各球団に「移動問題」が持ち上がっている。セ・リーグは30日、阪神―巨人戦（甲子園）、広島―ヤクルト戦（マツダ）、中日―DeNA戦（バンテリンD）の3試合を予定。このうち、本拠地・バンテリンDで6連戦の中日を除いた5球団が、いわゆる「当日移動」での試合を予定している。そしてその5球団は、迫り来る台風に向かって「西」へと移動しなければならないのだ。阪神は横浜