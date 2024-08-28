JR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド『CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)』は、『カービィカフェ』とのコラボレーションを実施いたしました。JR東京駅での先行販売に続き2024年9月1日(日)より｢カービィのスイーツバーガーセット 6個入｣を『カービィカフェ TOKYO/HAKATA』と『カービィカフェ ザ･ストア TOKYO』にて