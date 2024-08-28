気象台は、午後11時12分に、暴風警報を大牟田市、柳川市、みやま市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・大牟田市、柳川市、みやま市に発表筑後地方では、29日明け方から暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大牟田市□暴風警報【発表】29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日夜のはじめ頃風向北東・海上最大風速25m/s■柳川市□暴風警報【