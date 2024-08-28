JR九州によると、28日午後10時半現在、台風10号の接近による運転見合わせは次の通り。●九州新幹線【熊本から鹿児島中央】●鹿児島線【川内から鹿児島】●日豊線【佐伯から鹿児島】●宮崎空港線【田吉から宮崎空港】●日南線【南宮崎から志布志】●久大線【日田から向之原】●豊肥線【宮地から中判田】●肥薩線【吉松から隼人】●吉都線【都城から吉松】●指宿枕崎線【鹿児島中央から枕崎】いずれも終日運転見合せ。