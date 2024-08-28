JR東海は、8月29日の始発列車から東海道線の静岡駅～掛川駅間で運転を見合わせると発表しました。運転見合わせは夕方頃までの見込みで、天候が回復した後に、線路などの安全確認が終了次第、順次運転を再開する予定だということです。 JR東海が28日午後10時45分現在で発表した、大雨の影響に伴う、静岡地区の在来線運転計画（変更）は、以下の通りです。 【東海道線】 ＜熱海駅～静岡駅＞ 始発から上下で通常より