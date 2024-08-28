「ロッテ４−３西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）悲惨な幕切れに、ネット上では西武ファンからだけでなく、他球団のファンからも悲痛なコメントが相次いだ。西武は初回に３点を先制しながら、その後は好機であと一打が出ず。３−２の八回には平良の２死三塁から暴投で同点とされ、３−３の延長十二回は２死一、三塁でボーのサヨナラ暴投で敗れた。ＳＮＳでは「西武さん…」「負け方のレパートリー増やすなやｗｗ