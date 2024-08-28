「コロナ対策」をネタにしたドッキリ企画告知がネット上で賛否が起きていたTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送され、同企画が告知通りオンエアされた。冒頭でプレゼンター役のサバンナ高橋茂雄が「ロケは必ずマスクしないとダメ。アクリルありました」と新型コロナウイルス禍がピークだった時代のさまざまな感染対策を振り返りながら「その光景をすでに忘れちゃってませんか？」と指摘。「コ