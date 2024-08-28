8人組男性アイドルグループ、NEWPOEMが28日、東京・渋谷ストリームホールでデビュー1周年記念の初単独ライブ「NEWTOPIA」を行い、25年1月から東名阪ツアーを行うことを発表した。公演では、ライブタイトルにもなった人気曲「NEWTOPIA」をはじめ、デビュー曲「キミポエム」、新曲「栞」など全13曲を披露。スタンディングで満員に詰まった会場からは大歓声が起こった。公演前に「初めてのワンマンです。最高の1日にします！」と意気