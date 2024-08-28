大雨洪水警報が、姶良市、湧水町に発表されました。 大雨警報が、薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町に発表されました。 洪水警報が、霧島市に発表されました。 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、垂水市、日置市、南さつま市、志布志市、南九州市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、屋久島町に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨洪水警報は、継続中です。 阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町