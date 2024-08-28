台風の影響で県内の高速道路や一般道の一部が通行止めとなっています。 南九州自動車道の市来インターと鹿児島西インターの間、東九州自動車道の志布志インターと末吉財部インターの間は通行止めとなっています。 指宿スカイラインの谷山インター～頴娃インターの間は、上下線で通行止めとなっています。 国道では、国道10号の鹿児島市 磯と姶良市重富の間、国道226号の鹿児島市平川