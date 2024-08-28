◆パ・リーグロッテ４Ｘ―３西武＝延長１２回＝（２８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが西武にサヨナラ勝ち。開幕から西武戦は無傷の１６連勝となった。３―３の延長１２回１死から９番・藤原恭大外野手が左前安打で出塁すると、２番・藤岡裕大内野手が右前安打でつなぎ２死一、三塁とチャンス拡大。最後は相手の暴投の間に藤原が本塁へ滑り込み、サヨナラ勝ちを決めた。初回、１点を先取されるとなおも無死二塁で３番・西川に