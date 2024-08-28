テレビ大分 8月28日午後10時30分、台風10号の影響により、戊申池が危険水位に達し、決壊する恐れがあるため、佐伯市は祇園地区、久保地区、石内地区に避難指示を発令しました。 祇園地区、久保地区、石内地区で土砂災害が発生しやすい区域に住んでいる人は、避難場所や安全な親戚、知人宅等に今すぐ避難してください。 避難場所等への避難が危険な場合は近くの安全な場所に避難するか屋内の高いところに移動し身の安全を確保し