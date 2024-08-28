中国を訪問中のサリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は27〜28日、中国外交部門トップの王毅（ワンイー）・共産党政治局員兼外相と会談した。台湾問題やロシアのウクライナ侵攻など、米中間の懸案をめぐって協議した。【写真】トランプ氏が生んだバイデン氏流「米国第一」政権の頭脳の挫折とはサリバン氏の大統領補佐官としての訪中は初めて。米中両政府によると、「率直で実質的、建設的な議論」を進めた。米政府の28