台風10号による大雨で国土交通省は全国の72のダムで事前放流を行っています。国土交通省によりますと今月24日に三重県内の2つのダムで事前放流を開始して以降、28日午後2時までに九州・四国地方を中心に14県の72のダムで事前放流を行ったということです。事前放流は、大雨で一定の雨量が予想される際、ダムに多くの水をためられるよう、川の水量が増える前に水を放流して一時的にダムの貯水位を下げるために行うものです。国交省は