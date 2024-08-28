Photo: Bavarian Natural History Collections｜キルギスで初めて見つかったジュラ紀の肉食恐竜Alpkarakush kyrgyzicusの想像図 ティラノサウルスの遠縁にあたる新種の恐竜の化石が、キルギスにある山岳の砂漠地帯で発掘されました。化石は新種の獣脚類Alpkarakush kyrgyzicusと名付けられた新種の恐竜は、中空の骨を持ち手足に3本の指と爪を有する獣脚類の一種、メトリアカントサウルス科