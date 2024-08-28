俳優の高橋克明さんが、心筋梗塞のため亡くなったことが発表されました。59歳でした。高橋さんが所属する文学座の公式サイトでは、「文学座 演技部 高橋 克明（たかはし かつあき/本名：同じ）は、8月19日（月）午後0時01分、心筋梗塞のため死去しました」と報告。今年12月には、出演した映画『火の華』の公開を控えているところでした。所属事務所によると高橋さんは1964 年生まれ、大阪府出身。玉川大学文学部を卒業後、1988年に