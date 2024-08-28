「日本ハム５−９楽天」（２８日、エスコンフィールド）日本ハムは打撃戦の末に敗れ、連勝が２で止まった。先発山崎が４回５失点と崩れたが、打線は状態のいい清宮、レイエスなどの奮起で１２安打５得点。負けはしたものの、先へつながる戦いとなった。九回には内野守備をシャッフル。石井を三塁から二塁、上川畑を二塁から遊撃、代打の郡司を捕手、奈良間を遊撃から三塁に変更した。新庄監督はこの意図について、「代打