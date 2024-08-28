グラビアアイドルのゆいぱんが、最新イメージDVD『ありのままで。』(発売中 4,620円税込 発売元:スパイスビジュアル)をリリースした。DVD『ありのままで。』をリリースしたゆいぱんゆいぱんは昨年、WBCを観戦した写真をSNSにあげて大きな話題を集め、現在はタレントとして様々なジャンルで活動している。2024年4月には待望の1st写真集『はじめまして、わたしがゆいぱんです』を発表し、161cmの身長にスリーサイズは上からB110・W67