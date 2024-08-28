野球Ｕ１８（１８歳以下）アジア選手権（９月２日開幕・台湾）に出場する高校日本代表が２８日、大学日本代表との壮行試合（ほっともっと神戸）に臨み、１―７で大敗した。力量の差をことごとく見せつけられたものの、それでも随所でＵ１８代表の面々が存在感を示した。キラリと光り輝いたのは夏の甲子園大会で初優勝した京都国際のエース左腕・中崎琉生投手（１８＝３年）だ。先発マウンドに立ち、大学代表の精鋭を相手に３回