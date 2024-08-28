日本ハムは２８日の楽天戦（エスコン）に５―９で敗戦。引き分けを挟んだ連勝が「２」で止まった。この日は先発・山崎が乱調だった。２回二死一塁からフランコに先制８号２ランを許すと、４回にも阿部、浅村に連続被弾。４回６安打５失点で降板を余儀なくされ、５回以降も後続の救援陣が追加点を許した。一方の打線は４回に清宮、レイエスの連続本塁打と伏見の適時打で３点。さらに５回と８回にも得点を挙げたが反撃は及ばず。