○ ロッテ 4x − 3 西武 ●＜16回戦・ZOZOマリン＞ロッテは西武にサヨナラ勝ちし、プロ野球記録を更新する同一カード（対西武）開幕16連勝を達成。楽天に敗れた2位・日本ハムとのゲーム差を2.5に縮めた。先発の唐川は初回、先頭の長谷川に中前打を許すと、続く源田には一塁線突破の適時二塁打を浴び先制点を献上。3番・西川には初球のカットボールを右翼席へ運ばれ瞬く間に3失点となった。初回にいきなり3連打を浴びたものの