西武は先発全員安打で快勝パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は28日に2試合が行われた。タマホームスタジアム筑後で行われたソフトバンク-オリックスは3-2でオリックスが勝利した。オリックスは1回、内藤鵬内野手の適時打で1点を先制。2回には小田裕也外野手の1号ソロで追加点を挙げる。同点とされた直後の3回には、杉澤龍外野手に2号ソロが生まれ、勝ち越しに成功した。先発の権田琉成投手は4回87球5安打2四球3奪三振2失点で