【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米半導体大手エヌビディアの決算待ちで様子見気分が強い中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比５５．９１ドル安の４万１１９４．５９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１．６３ポイント安の１万７７３３．１９。