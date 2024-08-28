ニッポン放送では26日からの1週間、各番組で特別企画や豪華ゲストを迎えるスペシャルウィークを開催。深夜の代表番組『オールナイトニッポン』ブランドでも、趣向を凝らした企画が行われる。【写真】最高にトゥース！オードリーANN東京ドーム公演後のオードリー＆星野源『JO1のオールナイトニッポンX(クロス)』（深0：00）では、梶裕貴が登場。アニメ好きの多いJO1から、メインパーソナリティの白岩瑠姫に加え誰が出演するのか