気象台は、午後10時48分に、洪水警報を愛南町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛媛県・愛南町に発表南予では、土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇和島市□大雨警報・土砂災害29日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）□波浪警報29日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日朝予想最大波高6m■八幡浜市□波浪警報29日夜遅くにかけて警