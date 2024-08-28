将棋の藤井聡太七冠が王位戦を5連覇し、「永世王位」の資格を獲得しました。藤井聡太七冠「永世称号については、対局に臨むにあたっては全く意識はしていなかったんですけれど、今回、永世王位を獲得できたのはうれしいことかなと思っています」王位戦七番勝負の第5局で藤井七冠が挑戦者の渡辺明九段に97手で勝利し、4勝1敗でタイトルを防衛しました。藤井七冠は王位のタイトルを連続5期保持となり、「永世棋聖」に続いて2つ