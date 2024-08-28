ミュベール(MUVEIL)から、ネコ刺繍アイテムが登場。2024年8月28日(水)から9月3日(火)まで、伊勢丹新宿店にて開催される期間限定ショップで販売される。猫のクロスステッチ刺繍トート＆トップス伊勢丹新宿店で開催されるミュベールの期間限定ショップには、昭和を代表する女優・高峰秀子を着想源とした2024年プレフォールコレクションのアイテムが勢揃い。中でも注目は、高峰が可愛がっていた2匹の猫をモチーフとしたトートバッグと