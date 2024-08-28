コーチ(COACH)のウィメンズバッグ「ブルックリン ショルダー バッグ 39(Brooklyn Shoulder Bag 39)」に新作が登場する。2024年9月より順次発売される。「ブルックリン ショルダー バッグ」にスエード素材をエレガントでミニマルなシルエットが特徴のホーボーバッグ「ブルックリン ショルダー バッグ」。今回新作として登場するのは、しっとりとした手触りのダブルフェイスのスエード素材を採用した、温かみのあるブラウンのモデル