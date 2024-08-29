【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の持ち直しを背景にドルの買い戻しが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円７０〜８０銭と、前日午後５時比７８銭の円安・ドル高。