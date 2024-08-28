◆パ・リーグ日本ハム５―９楽天（２８日・エスコンＦ）楽天の浅村栄斗内野手が７月３１日のソフトバンク戦（楽天モバイル）以来、約１か月ぶりとなる１１号ソロを放った。直前に阿部が２ランを放って迎えた４回無死、山崎福の変化球を捉えると、左翼席上段に放り込んだ。「良い形で捉えることができた。久しぶりに良かったなと思います」と手応えはばっちりだった。打撃の不振から１７日の西武戦（楽天モバイル）からスタメ