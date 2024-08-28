28日放送のテレ東『あちこちオードリー』（毎週水曜後11：06）では、初登場から4年、すっかりブレイクを果たしたニューヨークと、国士無双13面待ちであがり人気絶頂中のモデル兼プロ雀士・岡田紗佳が来店する。【動画】『あちこちオードリー』インスタライブでは佐久間P＆冨田アナが熱いトーク4年ぶりの登場ですっかり人気芸人となったニューヨークだが、渇きはおさまらないどころか…。世間の評判と数字に乖離があり、現状