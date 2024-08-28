２７日のブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３で、武豊騎手を背に無傷の７連勝を飾ったオーサムリザルト（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）。２８日の栗東トレセンで、池江調教師が同級生でもある鞍上に感嘆の言葉を述べた。「相変わらずゲート内の態勢が良くなかったけど、スッと出してくれてさすがですね。右回りは外に膨れるので、意識して左ムチを持って、技ありでした。簡単そうに勝ったけど、かなりの技