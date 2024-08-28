◇パ・リーグ西武3―4ロッテ（2024年8月28日ZOZOマリン）西武は初回に3点を先制しながらも8回に平良の暴投で追いつかれ、延長12回にボー・タカハシの暴投でサヨナラ負けを喫した。ロッテ戦の連敗は開幕から「16」まで伸びた。――追いつかれたのも勝ち越されたのも暴投。「スタートは本当いい形でスタートしたが、投打含めて勝負弱さ。痛いバッテリーミスでやらなくていいような点を大事なところでやってしまうとこ