台風10号の接近に伴い、鹿児島県の一部地域などで通信障害や物流の遅れなど影響が出ています。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルの通信大手4社では鹿児島県の喜界町など一部地域で携帯電話サービスなどが利用できない、または利用しづらい状況だということです。物流では、日本郵便が鹿児島県や大分県、宮崎県、長崎県などの一部地域で郵便局の窓口業務を休止しています。また、ヤマト運輸が鹿児島県の全域で集配業務を